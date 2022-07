Manchester City prolonge et blinde l'une de ses stars !

Riyad Mahrez (31 ans) est désormais lié à Manchester City jusqu'en 2025. Le Marocain a prolongé de deux saison chez les Citizens, avec lesquels il compte trois titres de champion d'Angleterre, trois Coupes de la Ligue et une FA Cup. Mahrez avait rejoint Manchester City en 2018 en provenance de Leicester City. Depuis, il a disputé 189 matches, marquant à 63 reprises et offrant 45 passes décisives.

La saison passée, Mahrez était le meilleur buteur de Manchester City avec 24 buts toutes compétitions confondues.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY