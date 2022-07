📷 Manchester City rend hommage à son histoire et dévoile son maillot Away

Nouvelle vareuse Extérieur pour les Citizens.

Manchester City a dévoilé ce mardi via ses réseaux son nouveau kit "Away" (Extérieur). Désigné par Puma, la vareuse est noire, rayée de rouge.

"Conçues par le légendaire Malcolm Allison, les bandes verticales rouges et noires ont triomphé lors de la finale de la FA Cup 1969 et des finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1970, gagnant ainsi leur place parmi les favoris des supporters de tous les temps", explique le site du club.

Après le maillot domicile, également conçu dans le même esprit, Manchester City rend hommage à son histoire.