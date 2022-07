Officiel : Mbaye Diagne (ex-Club de Bruges) quitte Galatasaray

Mbaye Diagne a résilié son contrat avec Galatasaray où il avait encore un bail d'un an. Le Sénégalais qui sort d’une saison 2021-2022 marquée par une longue blessure, s’est engagé gratuitement en faveur du Fatih Karagümrük. Le meilleur buteur de la Süper Lig lors de la saison 2018-19 (30 buts) poursuivra donc sa carrière en Turquie.

Le joueur âgé de 30 ans avait été prêté à Bruges lors de la saison 2019-2020 où il avait vécu une saison cauchemardesque. Il avait été placardisé après avoir privé Hans Vanaken d'un penalty au PSG en Ligue des champions et loupé le but égalisateur.

Welcome to Karagümrük, Mbaye Diagne.



Karagümrük is delighted to announce the signing of striker Mbaye Diagne for the 2022-23 season. https://t.co/6ST9u2mKKm