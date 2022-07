Andrew Hjulsager méfiant avant Standard-La Gantoise : "Les supporters liégeois créent toujours une certaine atmosphère"

Le milieu de terrain danois se réjouit de reprendre, mais aussi de faire mieux avec La Gantoise.

Andrew Hjulsager avait rejoint La Gantoise l'année dernière en provenance d'Ostende, mais le Danois n'est pas parvenu à s'imposer chez les Buffalos en raison d'une blessure. Il veut mieux faire et améliorer ses statistiques (3 buts et 2 assists). "Mon nombre de passes décisives et de buts n'était pas si mauvais par rapport à mes minutes de jeu, mais ce n'était pas ce que j'attendais. Cette année, je veux vraiment montrer plus", a lâché l'ancien joueur du Celta de Vigo et de Brondby en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Chaque match est une nouvelle occasion de se montrer. J'ai eu une bonne préparation et je me sens prêt à rivaliser avec les autres gars. Quand je suis arrivé ici, je voulais conquérir une place dans l'équipe de départ. Cela n'a pas vraiment fonctionné l'année dernière, mais je veux réaliser cette ambition maintenant", a précisé le médian.

"Nous voulons vraiment prendre un bon départ cette année"

Ce vendredi soir, La Gantoise se déplacera Standard. "Je m'attends à un match très intense. Ils ont le soutien de leurs supporters et les supporters liégeois créent toujours une certaine atmosphère et soutiennent leur équipe. Vous devez être capable d'affronter cela. Si nous pouvons faire preuve de la même énergie, nous serons en mesure de faire la différence. Mais ils voudront certainement faire leurs preuves devant leurs fans. Cette situation peut aussi être un avantage pour nous. Surtout si on arrive à les mettre sous pression, peut-être que les supporters liégeois se retourneront contre leur propre équipe. Nous voulons vraiment prendre un bon départ cette année, donc nous voulons gagner notre premier match tout de suite. Normalement, le fait que nous ayons toujours la même équipe devrait être un avantage pour nous", a conclu Andrew Hjulsager.