La Juventus, avec Pogba, victorieuse en amical

La Juventus affrontait les Chivas de Guadalajara la nuit passée.

Pour lancer sa tournée estivale aux USA, la Juventus affrontait le club mexicain des Chivas de Guadalajara. La Vieille Dame a pu compter sur deux jeunes talents, Marco Da Graca (20 ans) et Mattia Compagnon (20 ans) pour l'emporter. Mais les nouvelles recrues phares étaient également de la partie. Paul Pogba et Angel Di Maria étaient d'ores et déjà titulaires avec la Juve.