Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

Beau Reus a été sacré champion de D1B avec le SK Beveren, sans concéder la moindre défaite. Le gardien de 24 ans s'est imposé comme l'un des hommes forts de l'équipe entraînée par Marink Reedijk.

Beau Reus a fait le grand saut vers Beveren en 2022. " J'étais à l'AZ, mais je n'ai jamais eu le sentiment qu'on allait vraiment me donner ma chance. Ni qu'on avait confiance dans le fait que je pourrais un jour devenir gardien numéro 1", raconte le Néerlandais dans Voetbal International. "Aux Pays-Bas, les options n'étaient pas terribles : les clubs de D2 n'étaient pas vraiment emballés à l'idée de miser sur moi".

À Beveren, il a dû non seulement se faire une place sur le terrain, mais aussi s'habituer à vivre seul. "C'était catastrophique. Ce que je mangeais ? Des plats au micro-ondes, du tout prêt. De temps en temps, je commandais quelque chose", explique Reus.

Beau Reus en D1A avec Beveren... ou avec une autre équipe ?

"Alors je me suis mis à chercher des vidéos YouTube : "comment cuisiner des plats sains". Parfois c'était bon, parfois c'était immangeable, mais je n'avais pas le choix". Le déclic dans sa progression a été de travailler avec Marin Reedijk, son compatriote et coach du SK Beveren.

"Il a une vision très hollandaise du football : offensif, avec une construction depuis l'arrière. En Belgique, beaucoup de clubs jouent sur l'intensité des duels, mais pas nous. C'est aussi ce que je connaissais à l'AZ", se réjouit Reus. Résultat : après sa belle saison, le portier de Beveren intéresse le top belge.

Ainsi, selon Voetbal International, des clubs comme Bruges, Anderlecht ou encore La Gantoise le suivent de près.. " C'est beau, mais c'est surtout parce que j'ai osé franchir le pas vers Beveren et travailler comme un acharné. J'ai maintenant 121 matchs officiels dans les jambes, et dans plus d'un tiers d'entre eux, je n'ai pas encaissé. Être sacré champion en restant invaincu, c'est la cerise sur le gâteau", conclut-il.