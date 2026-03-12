Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

Moussa N'Diaye retrouve des couleurs à Schalke 04 ? Au point de rester à plus long terme dans la Ruhr ?

Fortement touché par la perte de son frère, Moussa N'Diaye était à la peine à Anderlecht en première partie de saison. Alors qu'il semblait avoir pris le dessus la saison dernière, l'ancien pensionnaire du centre de formation du FC Barcelone est revenu dans l'ombre de Ludwig Augustinsson, plus fiable défensivement.

Le Sporting a donc loué N'Diaye à Schalke 04 jusqu'en fin de saison. L'air de Gelsenkirchen semble lui faire du bien : bien que l'équipe soit première au classement, le Sénégalais s'est tout de suite imposé comme titulaire, débutant tous les matchs depuis son arrivée.

Vers un séjour prolongé ?

Avec lui, Schalke n'a jamais perdu : autant dire que sa cote de popularité est déjà très haute en Allemagne, où un transfert définitif est déjà évoqué. Le directeur sportif Frank Baumann a fait le point au micro de Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Le successeur de Marc Wilmots a confirmé sans détour que le club aimerait conserver N'Diaye au-delà de cet été. Aucune option d'achat n'a pourtant été incluse par Anderlecht, où le joueur reste sous contrat jusqu'en juin 2028.


Baumann ne veut pas précipiter les choses : aucune discussion concrète avec Anderlecht n'aura lieu avant la fin de la saison. Les pourparlers auront donc lieu en temps voulu : d'ici-là, les enjeux sont de taille pour Schalke 04 ; négocier avec la certitude de retrouver la Bundesliga ne serait pas la même affaire.

