Romelu Lukaku mis au régime par l'Inter Milan

Visiblement, l'Inter Milan ne veut prendre aucun risque concernant la forme de son attaquant vedette, de retour.

Romelu Lukaku était dans la forme de sa vie à l'Inter Milan lors de son premier passage. Et apparemment, sa diète sera suivie de près maintenant qu'il est de retour chez les Nerazzurri : la Gazzetta dello sport a consacré un article entier...au régime suivi par Lukaku à Milan. L'Inter aurait en effet imposé un régime très strict au Diable Rouge.

Non pas que Romelu se soit laissé aller en Angleterre. Mais l'Inter Milan est bien plus regardant sur le plan du régime quotidien. Sous Antonio Conte à l'époque et sous Simone Inzaghi aujourd'hui, même constat : Lukaku va devoir atteindre la barre des 101 kilos, et ne consomme globalement que des patates douces, du poulet et du riz noir - pas de pâtes, affirme la Gazzetta. Un menu composé par le physiologiste de l'Inter Milan, Matteo Pincella. Pincella travaille avec l'équipe nationale italienne, et restait en contact avec Lukaku la saison passée à Chelsea. Il peut désormais à nouveau suivre le Belge au quotidien....