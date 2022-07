Le Real aurait prolongé trois Brésiliens

Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a prolongé Vinicius Jr. (22 ans), Rodrygo (21 ans) et Eder Militao (24 ans). Tandis que les deux premiers ont joué un rôle prépondérant dans la fantastique saison 2021-2022 des Merengues, le troisième s'est imposé comme une pièce maîtresse en défense.

Militao et Rodrygo ont été prolongés jusqu'en 2028, Vinicius jusqu'en 2027. Les clauses inclues dans les contrats seraient dantesques, étant soit de 500 millions d'euros soit d'un milliard.

Il ne manquerait plus que l'officialisation.

Éder Militão, Vinícius and Rodrygo have signed their new contracts with Real Madrid ⚪️🇧🇷 #RealMadrid



▫️ Militão: June 2028, €500m release clause.



▫️ Vinícius: June 2027, €1B release clause.



▫️ Rodrygo: June 2028, €1B release clause.



Official statements now up to the club. pic.twitter.com/wFsAJsZJFI