Thibaut Courtois après la défaite face au FC Barcelone : "Les résultats en amicaux ne veulent pas dire grand chose"

Le Real Madrid s'est incliné face au FC Barcelone, cette nuit.

Grâce à un but sublime de Raphinha, le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid cette nuit en rencontre amicale. Pour le premier Clasico d'Eden Hazard avec les Merengues, les pensionnaires de la Maison Blanche ne sont presque jamais parvenus à mettre en danger la défense catalane. Après la rencontre, Thibaut Courtois a tenu à relativiser ce résultat.

"En pré-saison, le résultat, on s’en fout. Je me souviens quand on a perdu 7-3 contre l’Atletico, après, on les a battus deux fois en Liga et on a remporté le championnat. Les résultats en pré-saison ne veulent pas dire grand-chose."