Officiel : l'Antwerp prête Dorian Dessoleil

Le défenseur ne rentrait pas dans les plans de van Bommel.

Dorian Dessoleil (29 ans) est prêté pour une saison à Courtrai. Le défenseur central, transféré de Charleroi il y a une saison, sortait d'un exercice 2021-2022 à 32 apparitions. Il faisait partie de la liste des excéndentaires depuis l'arrivée de Mark van Bommel en tant que coach.

Courtrai recrute là un élément d'expérience, qui compte notamment plus de 200 matchs avec Charleroi mais aussi des passages à Virton et Saint-Trond. Les Kerels apportent ainsi du renfort dans leur ligne défensive, déjà orpheline de Sainsbury et bientôt de Radovanovic.