Par la petite porte, l'Antwerp s'en sort à Drita et file au tour suivant

Les Anversois, comme au match aller, ont peiné à se montrer dangereux. Grâce à deux réalisations de Laurit Krasniqi et de Michel-Ange Balikwisha, le Great Old se qualifie pour le tour suivant.

Après avoir concédé le partage lors de la rencontre aller, l'Antwerp était dans l'obligation de faire le travail à Drita pour voir le tour suivant. Bien décidés à réaliser un exploit historique pour le club, les Kosovars mettent directement la pression. Dès la première minute, Alderweireld est forcé de concéder un corner sous les hués du public local. Les Anversois réagissent quelques instants plus tard, mais la frappe de Janssen est repoussée par la défense locale.

La première frappe cadrée de la partie survient des pieds de Manuel Benson, après dix minutes de jeu. L'envoi du joueur de 25 ans prend la direction du but, mais est stoppé par Maloku. Cinq minutes plus tard, Simonovsky met également Butez à contribution pour la première fois de la partie. Sans danger.

À la demi-heure, Jashari profite d'un gouffre dans la défense anversoise. Lancé en profondeur, l'attaquant kosovar se retrouve en face à face avec le portier anversois, mais sa tentative est repoussée par Jean Butez. La fin de la première période sera plus riche en déchets techniques qu'en véritables phases de jeu, et ce, des deux côtés. Le Great Old est incapable de se créer des occasions face à une équipe de Drita bien en place, qui s'appuie sur un jeu direct pour tenter de mettre à mal la ligne défensive du matricule 1.

L'Antwerp débute sa seconde période avec la possession du ballon, et va bien plus facilement parvenir à trouver l'ouverture. Quelques minutes après le retour des vestiaires, Manuel Benson enroule parfaitement un centre de la droite. Venu de la deuxième ligne, Laurit Krasniqi, jeune produit du centre de formation qui fêtait sa deuxième titularisation en carrière avec le Great Old, après celle de la semaine dernière face à cette même équipe de Drita, reprend le ballon de la tête au second poteau et ouvre la marque. Celui qui n'avait disputé qu'une petite minute face à l'Union Saint-Gilloise lors de l'ultime rencontre de la saison dernière célèbre donc son tout premier but en professionnel. Un but capital.

À l'heure de jeu, Manuel Benson, l'Anversois le plus en vue dans cette rencontre, manque la balle de break. Très bien servi depuis la gauche, l'ancien international belge espoirs se retrouve en position de finition, légèrement décalé sur la droite. Après s'être joué de son défenseur grâce à une superbe feinte, son envoi, trop centré, est repoussé par le gardien local.

La fin de rencontre de l'Antwerp n'est que très peu rassurante. À quelques reprises, les joueurs offensifs de Drita se retrouvent en possibilité d'inquiéter Butez. Fort heureusement, un manque de concrétisation empêche l'équipe Kosovar de rétablir l'égalité, malgré une sortie complètement manquée du portier anversois. Les Anversois reculent de plus en plus depuis la balle de 0-2 manquée par Benson, et ne parviennent plus à se créer de nouvelles opportunités.

Alors que nous disputons les toutes dernières secondes de la partie, l'Antwerp se reconverti rapidement après un corner local. Au terme d'un cafouillage aux abords de la surface adverse, Miyoshi parvient, d'un tacle, à glisser le ballon à Balikwisha qui, d'un lob très subtil, sécurise officiellement la qualification anversoise.

C'est une équipe peu convaincante de l'Antwerp qui se qualifie finalement pour les demi-finales des tours préliminaires de cette Conference League. Le Great Old affrontera les Norvégiens de Lilleström, tombeurs des Finlandais du SJK Seinäjoki au tour précédent.