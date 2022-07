Youssef Challouk attend de recevoir sa chance : "Je veux devenir une valeur sûre"

Le nouveau venu du côté du KVK est d'attaque en ce début de saison.

Youssef Challouk est arrivé à Courtrai cet été, après de belles saisons en D1B à Deinze.

Le natif de Boom a pu goûter au niveau JPL dès la préparation : "Bien qu'il s'agisse de deux clubs professionnels et que la façon de travailler soit similaire, les choses sont plus épicées et plus rapides ici à Courtrai", a déclaré le joueur sur les réseaux sociaux du club.

L'ailier a par ailleurs fait une promesse à un supporter de Courtrai : "Si je marque mon premier but, je lui ai promis de lui offrir mon maillot. Je vais la tenir", poursuit le joueur.

Challouk n'est pas monté au jeu contre OHL lors de la première journée de championnat, et espère jouer ses première minutes contre Seraing : "Je veux devenir une valeur sûre ici à Courtrai, nous pourrons alors parler d'une saison réussie."