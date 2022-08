Erling Håland évoque ses débuts à Manchester City

Décevant contre Liverpool (1-3) samedi dernier lors du Community Shield, l'attaquant norvégien a manqué ses débuts avec le champion d'Angleterre.

Erling Håland (22 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) ne se met pas de pression pour la suite.

"Certains peuvent prendre du temps à s’adapter, d'autres y arrivent directement. Pour moi, nous allons voir. Mais je ne suis pas inquiet. C'est la vie d'un footballeur, il faut vivre avec. En tant que jeune joueur, évoluant sous les ordres de Pep Guardiola dans le meilleur club d'Angleterre, je dois continuer à me développer et à m'améliorer dans beaucoup de domaines. C'est ce que j'aime dans le football, on peut toujours se développer. L'alchimie sur le terrain avec les autres joueurs est quelque chose qui viendra. Je ne sais pas si cela prendra des semaines, des mois, mais c'est quelque chose que nous allons développer chaque jour à l'entraînement", a expliqué l'ancien joueur du Borussia Dortmund pour Sky Sports