Kevin Vandendriessche voit le bout du tunnel : "Ça va de mieux en mieux"

Le milieu de terrain français est monté au jeu avec Courtrai après la pause contre STVV (0-0).

"J'ai subi une opération au pied avec beaucoup d'accumulation de liquide, donc il faudrait un peu plus de temps pour récupérer", a déclaré Kevin Vandendriessche concernant son début de saison."Je joue encore avec quelques douleurs maintenant, mais ça va de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux et j'ai tout donné."

Étapes

"Commencer un match ? Peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant ça ne marche pas. Je travaille dur chaque semaine pour m'améliorer."

L'entraîneur Belhocine explique pourquoi il a fait entrer Vandendriessche peu après la mi-temps. "Il fait des pas en avant. À cause des erreurs commises après le carton jaune de Keita, j'ai changé un peu plus vite peut-être, car je ne voulais pas me retrouver à nouveau à dix contre onze."