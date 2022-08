Didier Deschamps répond à Zinedine Zidane

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zizou a assumé ses ambitions de s'assoir un jour sur le banc de l'équipe de France, éventuellement après la Coupe du monde 2022 si Didier Deschamps n'est pas prolongé.

Didier Deschamps est en poste et il a tenu à le rappeler à Zinedine Zidane. "Aujourd’hui, la place n’est pas libre puisque je l’occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu’il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n’a aucun impact. L’intérêt, aujourd’hui, pour les joueurs et l’ensemble de la sélection, c’est d’être performant à la Coupe du monde. Tout ce qui peut aller à l’encontre de cet objectif commun n’est pas forcément une bonne chose", a rappelé le sélectionneur des Bleus dans une interview accordée au journal Le Parisien.

Deschamps a toujours été habitué à aborder les compétitions internationales avec une prolongation déjà actée. "Sincèrement, je ne me pose pas la question. Ce n’est pas l’actualité. On verra bien après le Mondial. Je n’ai jamais préparé une compétition en extrapolant sur son issue. Je suis tranquille. Serein. Je ne suis ni usé ni fatigué", a conclu le technicien français.