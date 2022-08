Adrien Trebel ne veut pas "se contenter" de la performance mitigée du RSCA

Anderlecht a terminé en feu d'artifice une rencontre jusque là bien terne. Faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ?

Adrien Trebel, titulaire dans l'entrejeu et lui aussi sur courant alternatif dans cette rencontre, le sait : Anderlecht n'était pas bon. "C'est un sentiment mitigé car la première heure de jeu n'était pas bonne. Ca manquait de rythmes, il y avait trop d'espaces...En seconde mi-temps, c'était meilleur. On doit gommer ça et savoir jouer à ce niveau sur 90 minutes", estime le milieu de terrain. "On ne peut pas se contenter de ça. Mais c'est un nouveau système, une nouvelle animation".

Trebel est persuadé que le système de Felice Mazzù finira par prendre. "On travaille bien à l'entraînement, nos buts sont bien construits. Il faut que ça continue comme ça", espère-t-il. "Le banc a fait la différence et c'est important aussi".

Un autre visage à Berne

Les Young Boys seront un adversaire d'un tout autre calibre. "On va d'abord se reposer et penser au match très important du week-end, puis on songera à Berne. Mais bien sûr, c'est très important de retrouver des poules européennes, pour le club, pour les fans", concède Adrien Trebel. "Pour l'instant, même si ce n'est pas toujours brillant, on enchaîne les victoires, c'est déjà ça".