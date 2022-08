LaLiga : Villarreal commence fort, le Celta Vigo gaspille

Après la défaite de Séville à Osasuna, la première journée de LaLiga se poursuivait.

Real Valladolid - Villarreal

Jackson (49e) et un doublé d'Álex Baena (81e et 90e) ont permis aux troupes d'Unai Emery de débuter la saison de manière idéale face au promu.

Celta Vigo - Espanyol

Match riche en buts entre le Celta et l'Espanyol, qui encaissait deux buts des oeuvres de Iago Aspas (45'+2) et Gonçalo Paciência (63'). Mais le RCD ne lâchait rien et Exposito (72') puis Joselu sur penalty (90+7') permettaient aux Catalans d'arracher un point.