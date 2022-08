Coup manqué pour Anderlecht et...Burnley : une piste choisit la Grèce

L'Américain tentera de glaner du temps de jeu du côté de l'Olympiakos. Il est prêté avec option d'achat.

Konrad De La Fuente (21 ans) est officiellement prêté par l'Olympique de Marseille à l'Olympiakos. Le milieu de terrain international américain (3 sélections), recruté depuis le Barça l'été dernier, n'aura pas convaincu pour sa première saison sous les couleurs phocéennes. Ne comptabilisant que 22 apparitions toutes compétitions pour un peu plus de 1000 minutes, il ne sera jamais rentré dans les plans de Sampaoli et ne semblait pas non plus emporter les faveurs d'Igor Tudor.

Suivi par le Real Valladolid, Sassuolo, la Sampdoria, mais aussi Anderlecht et... Burnley, le joueur est prêté chez le champion de Grèce avec option d'achat. Il est sous contrat jusqu'en 2025 avec Marseille.