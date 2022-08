De Gea fait son mea culpa après le naufrage mancunien : "J'ai fait perdre trois points à l'équipe"

Le portier espagnol, tout comme son équipe, vit un début de saison très compliqué.

Manchester United a été humilié sur la pelouse de Brentford, sensation de la saison dernière.

David De Gea a endossé la défaite, avec une énorme erreur qui a coûté le premier but et un troisième but sur lequel il admet avoir une part de responsabilité : "J'ai fait perdre trois points à l'équipe aujourd'hui. C'était une mauvaise performance de ma part et une journée terrible", a déclaré le gardien de but au micro de Sky Sports.

United est lanterne rouge avec deux défaites en autant de rencontres : "Dans les matchs qui comptent, il faut des joueurs courageux. Nous devons continuer à travailler dur et garder la tête haute. Nous débutons une nouvelle page avec un nouveau manager et il y a encore beaucoup de choses à améliorer."

La semaine prochaine, Erik Ten Hag et United rencontrent Liverpool à Old Trafford. De Gea ne sait pas si son équipe sera en mesure de renverser la vapeur d'ici là : "Pour être honnête, je ne saurais pas répondre à cela, je ne sais pas", a-t-il répondu en secouant la tête.