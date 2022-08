Un champion d'Europe prolonge dans son club de cœur

Tandis que de nombreuses stars du club décident d'aller voir ailleurs, lui reste fidèle à ses couleurs.

En Italie, cela fait quelques années que Sassuolo est devenu un coin aux bonnes affaires pour les plus grandes écuries européennes. Locatelli, Boga, Demiral, Zaza, dernièrement Scamacca et prochainement Raspadori, tous ont décidé de faire le grand saut et de signer dans des clubs plus huppés.

Mais Domenico Berardi, lui, reste fidèle à Sassuolo. Fomé au club, il part en 2013 à la Juventus. Mais deux ans plus tard, après avoir été prêté à son précédent club, il décide de revenir au bercail.

Et l'aventure va se prolonger, malgré la belle valeur marchande du joueur (35 millions d'euros selon Transfermarkt) et ses qualités. Il a en effet prolongé jusqu'en 2027 avec Sassuolo.

"L'histoire sans fin d'une passion névrotique ! Avançons ensemble !", écrit le club dans son communiqué.