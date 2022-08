🎥 Le double sauvetage de Koen Casteels sur penalty

Wolfsbourg et Schalk 04 ont partagé l'enjeu, notamment grùce à un double sauvetage de Koen Casteels sur penalty.

Avec Sebastiaan Bornauw en défense centrale et Koen Casteels entre les perches, Wolfsbourg a concédé le partage (0-0) face à Schalke 04. Les Loups ont cependant tremblé à la fin de la première période : un penalty est sifflé et Simon Terodde se présente face à Casteels...mais se loupera. Si le Diable Rouge part du bon côté, on ne peut pas dire que le tir de Terodde soit particulièrement difficile à capter.

Mais la joie de Casteels aurait pu être de courte durée car l'arbitre de la rencontre demande à ce que le tir au but soit redonné. Terodde prendra ses responsabilités, et tirera le penalty... de la même façon, Casteels le captant à nouveau. Assez catastrophique de la part de l'Allemand !