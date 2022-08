Le naufrage de Saint-Etienne et du Rouche Mathieu Cafaro à domicile

L'AS Saint-Etienne, relégué en Ligue 2, n'a pas l'air de mieux s'en sortir au second échelon du football français.

Après sa relégation catastrophique au terme de la saison passée, l'ASSE n'a pas encore gagné un seul match cette saison en Ligue 2. Pire : les Verts ont subi une défaite absolument humiliante ce samedi contre Le Havre (0-6).

Mathieu Cafaro, prêté à Saint-Etienne par le Standard, fait partie des...trois joueurs de l'ASSE à avoir pris un carton rouge, dont deux dès la première mi-temps. Le Havre inscrira ses six buts après la pause, et un troisième stéphanois sera exclu à la 66e. Un véritable naufrage, qui laisse Saint-Etienne bon dernier (le club ayant qui plus est subi un retrait de points en début de saison).