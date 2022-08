Erling Haaland savoure : "Ce fut un moment de fierté pour moi et ma famille"

Trois journées. Voilà ce qu'il aura fallu au buteur norvégien pour inscrire son premier triplé en Premier League, sous les couleurs de Manchester City.

Sur la pelouse de Crystal Palace, à Erling Haaland (22 ans) a renversé la rencontre et a permis à Manchester City de renouer avec le succès (4-2).

"Ce fut un moment de fierté pour moi et ma famille. Je suis heureux. C'est une sensation incroyable d'en marquer trois, un triplé, c'est une sensation encore meilleure. Ces matchs sont la raison pour laquelle je suis ici, pour renverser les choses quand il y a un moment difficile. En fin de compte, il s'agissait de petits ajustements (pour marquer). Nous étions proches de marquer parfois en première mi-temps, alors il fallait faire le nécessaire. C'est ce que nous avons fait. C'est vraiment important d'avoir ce genre de mentalité et nous devrions l'avoir encore plus", a lâché l'ancien buteur du BvB au micro de Sky Sports.