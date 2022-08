Officiel : une cible du Club de Bruges signe en Serie A

Il ne manquait plus que l'officialisation. Cité au Club de Bruges, Rasmus Hojlund (19 ans) signe officiellement à l'Atalanta Bergame. Le Danois quitte le Sturm Graz pour 17 millions d'euros.

Le club autrichien réalise une belle plus-value sur l'attaquant international U21, acheté pour 1,8 millions d'euros à Copenhague l'été dernier.

Auteur de 11 buts toutes compétitions la saison dernière, Hojlund s'était également attiré les convoitises de Newcastle United, qui a récemment mis 70 millions d'euros sur l'attaquant suédois Alexander Isak.

