Officiel : Anderlecht officialise l'arrivée d'Amadou Diawara

Anderlecht vient d'officialiser l'arrivée d'Amadou Diawara en provenance de l'AS Roma. Le milieu de terrain a signé un contrat de trois ans au RSCA.

L'international guinéen va tenter de se relancer après un passage compliqué à la Roma. Considéré comme un grand talent en Italie, Diawara s'était révélé à Naples avant de rejoindre les Romains contre 21 millions d'euros.

La saison dernière, le joueur de 25 ans n'avait pris part qu'à 8 rencontres et ne faisait clairement plus partie des plans de José Mourinho. Les Mauves réalisent malgré tout un très beau coup !

From Rome, with Love. Welcome Amadou Diawara. 🟣⚪ https://t.co/LwaJfvyaXc