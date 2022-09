Officiel : Leander Dendoncker quitte Wolverhampton !

Deux heures avant la fin du mercato en Angleterre, Leander Dendoncker (27 ans) décide finalement de rejoindre Aston Villa.

Aston Villa n'a pas encore communiqué quant à la durée du contrat, et n'a pas dévoilé le montant de la transaction - on parle d'un transfert de près de 15 millions d'euros.

Le Diable Rouge quitte donc officiellement Wolverhampton, 4 ans et 159 matchs plus tard.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Leander Dendoncker from Wolverhampton Wanderers. ✅