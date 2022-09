Officiel : Ostende recrute un attaquant français

Orphelin de Makhtar Gueye, parti à Saragosse, le KV Ostende s'est affairé à recruter en attaque. Le club côtier a ainsi annoncé l'arrivée de Thomas Robinet (26 ans). L'attaquant français arrive en provenance de La Berrichonne Chateauroux (National). La saison passée, le joueur formé à Sochaux avait inscrit 18 buts en 33 matchs de championnat.

Il a signé pour 4 ans au KVO, qui l'a ensuite prêté pour un an à Nancy, qui évolue également en National.

Aanvaller @ThomasRobinet18

tekent voor 4 seiz bij KVO en wordt 1 jaar uitgeleend @asnlofficiel@GGanaye : KVO-fans zullen zich misschien vragen stellen maar als we dergelijke deals sluiten, is dit omdat we ervan overtuigd zijn dat alle partijen er wel bij varen." pic.twitter.com/zOaxYr05sH