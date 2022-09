Sels et Strasbourg capitalisent à dix, Lens s'incline

Il y avait des joueurs belges sur les pelouses de Ligue 1 ce dimanche.

Le Racing Club de Lens d'Openda a connu une après-midi compliquée. Les Nordistes ont été menés au score sur la pelouse de Reims sur un but de Balogun, le tout après avoir été réduits à 10 après l'expulsion de Machado... 4 minutes après sa montée au jeu.

Mais en fin de match, Lois Openda, qui était titulaire, a égalisé pour offrir un point à son équipe (1-1) Agbadou, Busi et Ito étaient titulaires pour Reims. Au classement, Lens est à la troisième place derrière le PSG et l'OM.

Le Racing Club de Strasbourg a, lui aussi, connu une après-midi compliquée. Sels a encaissé un but dès les premières minutes des œuvres de Lees Melou, avant de voir Ajorque égaliser sur penalty. Dans la foulée, Prcic est expulsé... et plus rien ne sera marqué.

Les autres résultats de l'après-midi :

Ajaccio - Lorient 0-1

Clermont - Toulouse 2-0