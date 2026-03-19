Anderlecht n'attend pas son nouveau directeur sportif : les Bruxellois tiennent leur première recrue estivale

Anderlecht cherche un nouveau directeur sportif, mais le club a quasiment bouclé son premier transfert de l'été.

Anderlecht ne veut pas se précipiter pour trouver le successeur d'Olivier Renard. Cinq noms circulent pour le poste de directeur sportif, mais aucune décision n'a été prise.

Pourtant, le futur directeur sportif aura du pain sur la planche. Les dossiers des prolongations de Thorgan Hazard, Nathan De Cat et Colin Coosemans sont sur la table. Il faudra aussi construire l'effectif pour la saison prochaine.

Anderlecht a levé l'option d'achat

Un dossier vient de s'éclaircir. Selon nos informations, Anderlecht a décidé de lever l'option d'achat de Moussa Diarra, prêté par Alaves.

Le Malien de 25 ans n'est pas le joueur le plus technique du groupe, mais il apporte du leadership et de la grinta dans le vestiaire. Et surtout, les deux millions d'euros demandés ne posent pas vraiment problème au club.

Les discussions avec le joueur ont débuté



Les négociations avec Diarra ont commencé. Le joueur se sent bien à Bruxelles et souhaite rester. Il faudra probablement attendre l'arrivée officielle du nouveau directeur sportif pour que l'accord soit finalisé au Lotto Park.