Un candidat se détache pour remplacer Sven Vandenbroeck à Zulte Waregem

Après le licenciement de Sven Vandenbroeck il y a dix jours, Zulte Waregem est à la recherche d'un nouvel entraîneur permanent. Le Danois Søren Krogh fait partie des candidats.

Début mars, Zulte Waregem a licencié Sven Vandenbroeck, qui avait remporté le titre en Challenger Pro League la saison dernière, après une série de résultats négatifs et une position qui se rapprochait de plus en plus des play-downs.

Nommé intérimaire, l'ancien assistant Steve Colpaert était sur le banc lors de la défaite à La Gantoise le week-end dernier, mais il n'y restera pas. L'Essevee est en effet à la recherche d'une nouvelle tête à asseoir sur son banc.

Le nouveau T1 devrait être nommé après la fin de la phase classique, dans l'espoir qu'il puisse disputer les Europe Play-Offs et déjà préparer la saison prochaine, et pas les play-downs avec une crainte, certes très relative, de relégation.

Un Danois à la tête de Zulte Waregem ?

En attendant, un premier candidat semble se détacher : selon les informations du média danois Bold, il s'agirait de Søren Krogh (48 ans), qui aurait un rendez-vous prévu avec la direction flandrienne cette semaine.



Passé sur les bancs du FC Nordsjaelland, d'Aalborg et d'Odense, il aurait récemment refusé plusieurs offres au Danemark et en Suède et serait tenté par l'aventure au Gaverbeek, où se trouvent déjà quatre compatriotes : Jacob Kiilerich, Anosike Ementa, Jeppe Erenbjerg et le jeune Tristan Panduro.