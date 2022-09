Kylian Mbappé s'exprime sur sa relation avec Neymar : "Il y a de bons et de mauvais moments"

Le joueur s'est exprimé sur sa relation avec le Brésilien au PSG.

Outre les propos polémiques sur "le char à voile" dont le PSG se serait - une nouvelle fois, on a envie de dire - bien passé, Kylian Mbappé s'est exprimé sur sa relation avec Neymar. Les deux hommes, à forte personnalité, veulent tous les deux se montrer le plus possible et cela a déjà débouché sur épisodes tendus. Mais, dernièrement, la situation semblait s'être détériorée, suite notamment au "penaltygate" - contre Montpellier.

"C’est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect. Des fois, il y a eu des moments plus froids, parfois plus chauds", a répondu Mbappé. "Il y a des périodes où on est les meilleurs amis du monde, et des fois où on se parle moins. J’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il est, ce qu’il représente. La vie n’est pas linéaire. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c'est toujours dans le respect et dans l'intérêt du Paris Saint-Germain."

Reste à voir qui tirera contre la Juventus si un penalty est accordé. "Nous verrons bien qui le tirera. Cela dépendra du déroulement du match. Le numéro un ne doit pas tirer tous les penaltys, il faut aussi un peu partager et le sentir."