Le Barça exige l'argent du transfert de Griezmann !

Tout cela pourrait se terminer devant les tribunaux.

Le feuilleton Antoine Griezmann (31 ans, 4 apparitions et 2 buts en Liga cette saison) continue de faire parler en Espagne ! Depuis le début de la saison, l'attaquant prêté par le FC Barcelone n'a pas débuté la moindre rencontre avec l'Atletico Madrid. Une stratégie de la part des Colchoneros afin de ne pas activer son option d'achat, fixée à 40 millions d'euros et automatique si l'international français participe à 50% des matchs de son équipe (au moins 45 minutes).

Mais selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, les Blaugrana vont attaquer les Rojiblancos devant la justice ! En effet, le vice-champion d'Espagne en titre considère que le Tricolore était prêté pour un an, avec une prolongation automatique d'une année si le champion du monde 2018 disputait plus de 50% des matchs. Ainsi, pour le Barça, son temps de jeu sur la seconde saison n'a aucun impact sur la levée de son option d'achat, basée sur une cession d'un an. Pour forcer l'Atletico à payer, Barcelone se prépare donc à un procès.