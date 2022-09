🎥 Amadou Onana célèbre avec le téléphone d'un supporter d'Everton

Après le coup de sifflet final de la rencontre entre Everton et West Ham (1-0), Amadou Onana est allé célébrer la victoire avec les fans de Goodison Park.

Le milieu de terrain, qui a joué les 90 minutes, a alors pris une vidéo de lui avec le téléphone d'un supporter. Une première victoire cette saison pour Everton, et un moment que le jeune fan a semblé apprécier.

📱 The video Amadou Onana took at Full Time on a fan's phone 😂



