LaLiga : Barcelone domine Elche, Bilbao vainqueur grâce aux frères Williams

Le Barça a encore pu compter sur des buts de Robert Lewandowski pour l'emporter ce samedi en Liga.

Le Barça développe déjà une certaine Lewa-dépendance. Ce samedi, face à Elche, Robert Lewandowski s'est offert un doublé, portant son total de buts pour Barcelone à 11 buts en 8 rencontres depuis son arrivée. Memphis Depay s'était chargé de faire le break entre les deux buts du Polonais, et le FC Barcelone n'a pas tremblé (3-0). Les Blaugrana sont leaders de LaLiga en attendant le match du Real Madrid.

Derrière les deux géants, l'Athletic Bilbao s'accroche désespérément. Il aura fallu tenir bon face au Rayo Vallecano, qui avait ouvert le score assez tôt (0-1, Trejo 6e). Les frères Inaki et Nico Williams (un but chacun), ainsi que Sancet remettront Bilbao aux commandes en première période. Vallecano reviendra dans la course via Falcao à la 80e ; trop tard. Bilbao est troisième de LaLiga.