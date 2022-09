Les excuses envers Vinicius Jr. : "En Espagne, 'ne joue pas au singe' signifie ne pas faire l'idiot"

Josep Pedrerol, de l'émission espagnole El Chiringuito, est revenu sur les paroles polémiques du présentateur Pedro Bravo.

"Tu dois respecter l'adversaire. Si tu veux danser tu retournes au Brésil mais ici en Espagne tu dois respecter tes rivaux et arrêter de faire le singe". Ce furent les mots de Pedro Bravo dans l'émission espagnole avant le derby de Madrid, adressés à Vinicius Jr.

Depuis, la polémique a bien évidemment gonflé, et les voix se sont élévées pour dénoncer de telles paroles. Josep Pedrerol s'est excusé pour les propos de son confrère et les a justifié de manière peu convaincante.

"L'autre jour, Pedro Bravo, un commentateur de cette émission, a dit 'je n'aime pas ces célébrations, il faut qu'il arrête de faire le singe' en parlant de Vinicius. En Espagne, cette expression familière signifie 'ne faites pas l'idiot'.", a-t-il expliqué.

"Si cela vous a dérangé, je m'excuse encore. Si vous êtes également noir, et que cela vous a dérangé, je m'excuse. Et si vous êtes blanc et que vous pensez que l'expression était malheureuse, je m'excuse."