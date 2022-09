Paul-José Mpoku a retrouvé un club : "Ce sera un nouveau défi"

Laissé libre par Konyaspor, Paul-José Mpoku cherchait un nouveau défi. Il était de retour en région liégeoise ces dernières semaines, et sur les terrains belges ce mercredi soir pour le match de gala de Ronaldinho. Après la rencontre, il a révélé avoir trouvé un club.

Dans les catacombes de la Ghelamco Arena, alors que circulent autour de nous des joueurs retraités ou presque et des fans à la recherche d'autographes, Paul-José Mpoku, lui, est encore fringant : à 30 ans, il faisait partie des rares joueurs sur le terrain encore actifs au plus haut niveau. Depuis août, il est libre après son expérience à Konyaspor. Il retrouvait son n°40 avec plaisir : "C'est un plaisir de retrouver ce maillot, vous vous en doutez, qui plus est avec ce numéro ! Même si Ronaldinho avait demandé le 40, pas question, il était pour moi", rigolait Mpoku.

Actuellement à l'entraînement du côté du Standard, l'ex-capitaine des Rouches ne signera cependant pas à Sclessin. "J'ai signé quelque part. Ca reprendra en décembre, c'est un championnat différent. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Je suis content et excité, ce sera un pays différent, une culture différente. J'aime ça", révèle-t-il. Il lui faudra désormais garder la forme pendant quelques mois. "Ca me dérange un peu de rester 4-5 mois sans jouer. Je m'entraîne avec les U23 du Standard en attendant, j'espère qu'il y aura des matchs amicaux pour garder la forme. Aujourd'hui soir, c'était un peu un match d'entraînement aussi pour moi".

Mpoku était prêt à revenir au Standard

Pas question de s'éterniser sur la question que tout le monde se pose : "Polo" aurait-il pu signer au Standard ? "Moi, j'étais prêt, pas pour l'argent ou quoi que ce soit. Mais je dis merci à Dieu pour l'offre que j'ai reçu, je ne m'y attendais pas. Si je ne reviens pas au Standard, c'est que ça ne devait pas se faire maintenant, voilà tout", sourit-il. "Je reste "à la maison" encore un peu et je remercie le club de me permettre de m'entraîner avec les U23, auxquels je vais tenter de passer mon expérience. Ils sont à l'écoute".