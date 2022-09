Aster Vranckx, nouveau capitaine des Diablotins : "Je veux devenir Diable Rouge le plus tôt possible"

Le joueur de l'AC Milan s'est exprimé avant la rencontre de ce vendredi (18h30) face aux jeunes des Pays-Bas.

Dans des propos relatés par le Nieuwsblad, le précoce Aster Vranckx (19 ans) s'est d'abord exprimé sur son transfert cet été, lui qui a été prêté avec option d'achat par Wolfsburg au Milan AC après seulement une saison. "Ça ne s'est pas passé comme prévu à Wolfsburg, non", explique-t-il. "Le nouveau coach m'avait indiqué qu'il donnerait la priorité aux autres joueurs. Il a également dit qu'il pensait que j'étais un bon joueur et tout ça, mais qu'il ne pouvait pas me donner les minutes que je voulais."

Le Milan AC, c'est une grande opportunité pour lui de poursuivre sa progression. "J'ai dû chercher une solution et le projet de l'AC Milan m'a vraiment séduit. Ils travaillent beaucoup avec de jeunes joueurs et ils m'ont tout de suite montré qu'ils voulaient vraiment me donner des opportunités. Même si bien sûr je dois l'appliquer moi-même, c'est comme ça que ça se passe dans un grand club. Cela fait partie du travail."

Promu capitaine des U21 par Mathijssen, Vranckx ne veut pas griller les étapes mais se verrait tout de même bien imiter les Onana, Debast ou Openda et rejondre les Diables. "Je suis très heureux pour ces gars-là, mon heure viendra. Je veux devenir Diable Rouge le plus tôt possible, mais je ne vais pas me dire : d'ici deux ans, ce sera à moi. Je le laisse juste venir à moi et j'espère qu'il viendra le plus tôt possible."