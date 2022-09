Nations League : la Norvège ouvre la porte à la Serbie, la Grèce promue sans jouer

Dans les premiers matchs de Ligue des Nations ce soir, la Norvège a perdu des points et le Kosovo a loupé sa dernière chance.

Dans le groupe 4 de la Ligue B, la Norvège compte une avance confortable sur la Serbie (4 points), mais pouvait assurer sa montée en Ligue A avec une victoire en Slovénie. Et malgré un but de l'inévitable Erling Haaland, les Norvégiens se sont inclinés à Ljubljana (2-1), ce qui a deux conséquences : la Serbie peut revenir à un point de la Norvège en cas de victoire ce soir...et la Suède est désormais à égalité de points avec la Slovénie, en bas de classement.

En Ligue C cette fois, le Kosovo se devait de gagner en Irlande du Nord pour continuer à rêver d'une qualification. Mais une défaite (2-1) élimine mathématiquement le petit pays balkanique de la course à l'exploit, et qualifie automatiquement la Grèce pour la Ligue B, l'assurant de terminer première du groupe 2.