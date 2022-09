Nationale 1 : Winkel Sport dépasse le RFC Liége et talonne les Francs-Borains

Le club de Sint-Eloois-Winkel réalise un début de saison surprenant.

Un seul match de Nationale 1 (D1 amateur) au programme ce dimanche, avec Tirlemont qui accueillait Winkel Sport sur le coup de 15h. Les visiteurs n'ont fait qu'une bouchée de leur hôte, et se sont imposés sur un score net et sans bavure : 0-3.

Avec cette victoire - la première en trois rencontres après les matchs nuls et vierges face aux U23 de La Gantoise et Ninove -, Winkel Sport monte sur le podium et, avec 14 unités au compteur, dépasse le RFC Liège. Leaders de la division et battus pour la première fois de la saison par Heist (2-1), les Francs Borains ne comptent désormais plus qu'un point d'avance sur Winkel Sport.