Lukaku ne voudrait pas d'un retour à Chelsea

L'attaquant des Diables est actuellement à l'Inter et voudrait y rester.

Actuellement blessé et en voie de guérison, Romelu Lukaku (29 ans, 3 matchs, 1 buts et 1 assist cette saison) veut se refaire une santé à l'Inter Milan, club où son premier passage avait été couronné de succès. Acheté ensuite pour plus de 110 millions par Chelsea - une seconde fois, donc -, il avait éprouvé énormément de difficultés sous Tuchel et avait loupé sa saison.

Comme le révèle La Gazzetta Dello Sport, l'attaquant n'aurait aucune envie de retourner après cette saison à Chelsea. La direction Nerazzurri pourrait donc tenter le coup et prolonger le prêt du Belge. Pour rappel, il est actuellement prêté pour 10 millions d'euros (hors bonus) par Chelsea.