Tissoudali estime que Gand aurait eu quelques points de plus avec lui : "Je n'ai pas encore eu l'impression qu'une équipe était vraiment plus forte que nous"

Tarik Tissoudali a encore besoin de mois de rééducation après sa blessure au genou. Hier, il était dans le studio de VTM pour le tirage au sort de la Croky Cup et a évoqué le début de saison de La Gantoise.

La Gantoise affrontera Dessel Sport en 16ème de finale de la Coupe. ''Tout était autorisé, sauf le Beerschot'', a déclaré Tissoudali à HLN. Le dribbleur marocain allait sinon manquer ce match. Sans lui, les Buffalos ont déjà connu un succès mitigé. ''En Europe, nous nous en sortons plutôt bien. Avec le match à Molde, sur une pelouse artificielle, nous avons déjà eu un moment difficile. En championnat, nous avions construit quelque chose la saison dernière, ce qui a laissé penser à beaucoup que nous allions jouer le titre cette saison."

Cependant, cela sera difficile sans Tissoudali. "Avec moi, nous aurions probablement eu quelques points de plus. En partie à cause de certaines blessures, il sera difficile de réaliser cette ambition. Même si je n'ai pas encore eu l'impression, lors d'un seul match, qu'une équipe était vraiment plus forte que nous. De plus, nous ne sommes qu'à la fin du mois de septembre. La saison est encore longue."