André Villas-Boas explique pourquoi il n'a pas rejoint le PSG

Avant de coacher le grand rival, l'Olympique de Marseille (2019-2021), le technicien portugais aurait pu découvrir la Ligue 1 sous des couleurs du Paris Saint-Germain.

André Villas-Boas a confié qu'il avait eu des contacts avec le PSG à l’été 2013 lorsqu’il était poussé vers la sortie par Tottenham. "L'offre du PSG était sur la table. Oui, Daniel (Levy, président des Spurs) voulait me vendre pour 15 millions de livres (16,7 millions d'euros). Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres sterling et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec le Paris Saint-Germain, en particulier au niveau de son approche", a lâché le Lusitanien pour le Telegraph. "J'ai décidé de rester, par amour pour Tottenham. Je pense que Tottenham attendait que je parte et c'est tout. C'était le tremplin pour le début d'une mauvaise relation lors de la deuxième saison."

Suite au départ de Carlo Ancelotti, le club de la capitale a finalement décidé d'opter pour Laurent Blanc, un choix que les Parisiens n'auront pas regretté.