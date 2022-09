L'ancien coach personnel d'Erling Haaland explique sa métamorphose physique

Intenable avec Manchester City, le Cyborg avait choisi le Borussia Dortmund comme tremplin après sa courte expérience à Salzbourg.

Erling Haaland (22 ans, 10 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) a changé complètement son physique lors de son passage en Bundesliga.

"Son corps répond très bien à l'entraînement car sa génétique est privilégiée. Il a pris 12 kilos de muscle en 15 mois. C'était fou ! Nous avons construit ce muscle à partir de zéro. Il était toujours le plus proche du buffet et son assiette était littéralement une montagne de nourriture", a confié son ancien coach personnel, Erase Steenslid, pour Mundo Deportivo. "Il mangeait des menus riches en poulet et en pâtes mais cuisinés sans sel ni huile, auxquels il ajoutait des plats d'espadon, de bar et de daurade toujours accompagnés de légumes."

Pour prendre soin de son corps, le Norvégien s’est également imposé un régime strict, sans huile, sans sel et avec l’eau comme seule boisson autorisée. Pour l’entraînement, Steenslid lui avait préparé une séance adaptée qui a finalement porté ses fruits: "J'ai conçu pour lui un circuit où, à l'une des étapes, il devait heurter un sac, jusqu'au jour où il l'a cassé en deux !"