Son ancien entraîneur en est convaincu : "Paul Nardi est là pour une place de titulaire"

Avec Paul Nardi, La Gantoise a ramené un concurrent sérieux à Davy Roef. Reste à Hein Vanhaezebrouck de faire un choix.

Dany Verlinden, qui a épaulé Paul Nardi durant une saison au Cercle de Bruges, est très positif à propos du gardien de 28 ans qui a rejoint La Gantoise cet été. "Il est techniquement très fort et il a un très bon jeu au pied. C'est le profil type du gardien de but moderne" témoigne l'ancien gardien légendaire du Lierse et du Club de Bruges, qui a disputé près de 600 rencontres de Jupiler Pro League, remportant cinq titres nationaux, cinq Coupe de Belgique et neuf Supercoupe avec les Brugeois.

Hein Vanhaezebrouck doit désormais faire un choix de luxe. "Je ne serais pas surpris si la situation n'évolue pas, car Davy Roef est également un excellent gardien. Davy pour les matches de championnat, Paul pour la Croky Cup et la Coupe d'Europe" peut-on lire dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Naturellement, Dany Verlinden est convaincu que Paul Nardi va tout faire pour glaner une place de titulaire à plein temps. "Dans une bataille comme celle-là, les gardiens sont parfois capables de se surpasser pour arriver à leurs fins. Il est certain que Nardi va se battre pour jouer aussi en championnat."