Villarreal coince à nouveau

Le Sous-marin jaune n'arrive plus à gagner.

Ce samedi, lors de la 7e journée de LaLiga, Villarreal a été tenu en échec par Cadix, actuel 19e et avant-dernier du championnat. Une contre-performance des hommes d'Unai Emery qui, malgré une possession de balle à leur avantage (60%), n'ont pas réussi à trouver la faille (0-0).

Battus par le Betis (1-0) puis contraint au nul par un FC Séville malade (1-1), les Groguets affichent donc une série de 2 points sur 9 et n'ont plus gagné depuis le 4 septembre dernier. Juste une mauvaise passe, on l'espère, pour les coéquipiers de l'ancien du Club de Bruges, Danjuma - monté au jeu ce samedi.