Gojko Cimirot explique la déroute liégeoise : "Un manque de concentration"

Le Standard de Liège a chuté lors du derby liégeois face au RFC Seraing (0-2) ce vendredi soir en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Coup d'arrêt pour le Standard de Liège qui voit sa belle série de 12 sur 12 prendre fin ce week-end. Après leur beau succès contre le Club de Bruges, les Rouches ne sont pas parvenus à remporter le derby liégeois contre le RFC Seraing. Les Métallos ont pris les trois points grâce aux réalisations de Mbow (9e) puis Poaty (54e) qui ont profité des largesses défensives liégeoises

"On ne s'attendait pas à perdre de cette manière. On a éprouvé des difficultés à construire notre propre jeu ce vendredi soir. Nous avons voulu jouer trop vite, nous n'avons pas été assez patients. Puis nous prenons ce premier but rapidement qui fait mal", a confié Gojko Cimirot à l'issue de la rencontre. "Après la pause, on a poussé directement et on prend un second goal sur une contre-attaque. C'était dur de revenir par la suite. On encaisse deux buts cadeaux, un manque de concentration selon moi. Cela arrive, il faut continuer de travailler et surtout corriger nos erreurs. Trop de confiance ? Peut-être aussi", a souligné l'international bosnien.

Le milieu défensif a débuté la rencontre sur le banc contre Seraing. "C'était convenu avec le coach que je ne sois pas dans le onze de départ car j'ai joué avec mon équipe nationale lundi. Et il voulait me préserver", a déclaré le médian avant d'évoquer les prochaines rencontres. "De gros matchs nous attendent ! Charleroi, Anderlecht et Antwerp. Des rencontres difficiles, mais on est sur la bonne voie", a conclu Cimirot.