Ligue des champions : un record en vue pour les caisses du FC Bruges

Avec sa presque qualification en huitièmes de finale de la compétition, le FC Bruges va faire gonfler ses caisses.

Avec sa victoire retentissante ce mardi soir face à l'Atlético, le FC Bruges ne devrait prendre qu'un point minimum sur les terres madrilènes mercredi prochain pour s'assurer d'une place en huitièmes de Ligue des champions.

Des victoires et une qualification qui riment avec primes, encore plus si la première place du groupe est accrochée.

Plusieurs millions d'euros attendent donc les Brugeois si l'exploit se produit la semaine prochaine ou lors des deux derniers matchs de la phase de groupes.

Selon Het Laatste Nieuws, le FC Bruges est déjà presque certain de récolter 45,6 millions d'euros. C'est plus que les 32 à 34 millions d'euros des quatre dernières campagnes. Si les quarts de finale sont atteints, 10,6 millions d'euros supplémentaires seront ajoutés. Et chaque victoire en elle-même rapporte également 2,8 millions d'euros supplémentaires.