Exclure Haaland de la Premier League : une pétition récole plus de deux millions de signatures

L'international norvégien est en train d'écraser toute la concurrence dans le championnat anglais.

Une domination qui semble faire des jaloux et des rageurs et pas que dans les rangs des joueurs. Auteur d'un nouveau triplé ce week-end lors du derby de Manchester, Erling Haaland n'en finit plus d'affoler les compteurs et de battre des records.

Si bien qu'une pétition pour l'exclure du championnat anglais a vu le jour récemment. Raison de la mise en place de cette pétition : "Parce que c'est un robot". Une raison qui semble suffisante à deux millions d'Anglais puisque c'est le nombre de signatures déjà récolté.

La pétition a cependant été retirée après quelques heures.