Portugal : une absence confirmée pour la Coupe du monde !

Les choses ne s'arrangent décidément pas pour Wolverhampton, actuel 18e de Premier League. Les Wolves viennent de perdre leur jeune ailier portugais Pedro Neto (22 ans, 9 matchs cette saison). Sorti blessé contre West Ham, Neto a été touché aux "ligaments latéraux", cela rendant une opération chirurgicale "nécessaire".

Neto va donc rater plusieurs mois de compétition, et "ne sera pas apte pour la prochaine Coupe du monde". Un gros coup dur pour le jeune international portugais (3 sélections, 1 but).

We're all behind you, @pedrolneto7 💛